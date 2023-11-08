Лига чемпионов, 7 ноября: результаты игрового дня и турнирная таблица

7 ноября прошли восемь встреч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.
7 ноября, результаты игрового дня Лиги чемпионов:
Группа Е
«Лацио» (Италия) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 1:0;
«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Селтик» (Шотландия) — 6:0.
Группа F
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Ньюкасл» (Англия) — 2:0;
«Милан» (Италия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:1.
Группа G
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Ред Булл Лейпциг» (Германия) — 1:2;
«Манчестер Сити» (Англия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 3:0.
Группа Н
«Шахтёр» (Украина) — «Барселона» (Испания) — 1:0;
«Порту» (Португалия) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:0.
Первыми участниками плей-офф стали «Манчестер Сити» и «Ред Булл Лейпциг».