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Лига чемпионов, 7 ноября: результаты игрового дня и турнирная таблица

7 ноября прошли восемь встреч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.

7 ноября, результаты игрового дня Лиги чемпионов:

Группа Е

«Лацио» (Италия) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 1:0;

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Селтик» (Шотландия) — 6:0.

Группа F

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Ньюкасл» (Англия) — 2:0;

«Милан» (Италия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:1.

Группа G

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Ред Булл Лейпциг» (Германия) — 1:2;

«Манчестер Сити» (Англия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 3:0.

Группа Н

«Шахтёр» (Украина) — «Барселона» (Испания) — 1:0;

«Порту» (Португалия) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:0.

Первыми участниками плей-офф стали «Манчестер Сити» и «Ред Булл Лейпциг».