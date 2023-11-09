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«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Копенгагену» в матче Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Копенгагену» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура группы А Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). «Копенгаген» одержал победу со счётом 4:3.

Гости повели в счёте 2:0 благодаря дублю Расмуса Хойлунда, который отличился на третьей и 28-й минутах. «Копенгаген» ещё до перерыва смог сравнять счёт усилиями Мохамеда Эльюнусси и Диогу Гонсалвеша, реализовавшего пенальти. Отметим, что на 42-й минуте был удалён нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд. На 69-й минуте Бруну Фернандеш с пенальти вывел гостей вперёд. На 83-й минуте Лукас Лерагер забил ответный мяч «Копенгагена». Через четыре минуты победу хозяевам принёс Руни Барджи — 4:3.

«Копенгаген» занимает второе место в турнирной таблице группы А. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав три очка. Лидирует «Бавария» (12).

Лига чемпионов . Группа A. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Хойлунд – 3'     0:2 Хойлунд – 28'     1:2 Эльюнусси – 45'     2:2 Гонсалвеш – 45+9'     2:3 Фернандеш – 69'     3:3 Лерагер – 83'     4:3 Барджи – 87'    
Удаления: нет / Рашфорд – 42'
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