«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Копенгагену» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура группы А Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). «Копенгаген» одержал победу со счётом 4:3.

Гости повели в счёте 2:0 благодаря дублю Расмуса Хойлунда, который отличился на третьей и 28-й минутах. «Копенгаген» ещё до перерыва смог сравнять счёт усилиями Мохамеда Эльюнусси и Диогу Гонсалвеша, реализовавшего пенальти. Отметим, что на 42-й минуте был удалён нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд. На 69-й минуте Бруну Фернандеш с пенальти вывел гостей вперёд. На 83-й минуте Лукас Лерагер забил ответный мяч «Копенгагена». Через четыре минуты победу хозяевам принёс Руни Барджи — 4:3.

«Копенгаген» занимает второе место в турнирной таблице группы А. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав три очка. Лидирует «Бавария» (12).