Сантос — о матче с «Краснодаром»: «Зениту» хочется вернуться на первую строчку

Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Мы знаем, что игра с «Краснодаром» будет важной. Начиная с 1-го тура, мы пока ещё не были единоличными лидерами. Нам хочется вернуться на желанную первую строчку. Мы упорно работали все эти дни. Надеемся в субботу одержать победу, чтобы порадовать болельщиков.

Быть капитаном «Зенита» – довольно лёгкая задача. Здесь собраны футболисты с желанием побеждать. Пребывание в «Зените» – уже мотивация для всех. Я для каждого игрока нахожу слова, чтобы мы выходили в полной боевой готовности», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 14 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.