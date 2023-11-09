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Тренер «Зенита» Оливейра: Клаудиньо мог уйти летом, вариант был

Тренер «Зенита» Оливейра: Клаудиньо мог уйти летом, вариант был
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Помощник Сергея Семака в «Зените» Виллиам де Оливейра рассказал, что полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо мог покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Мог ли он уйти летом? Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту. Насильно здесь мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста. Мы будем только рады, если наш футболист перейдёт в более сильную лигу. Как Клаудиньо воспринял уход Малкома? Я бы не сказал, что они с Малкомом очень-очень близки. Да, они росли вместе, достаточно давно дружат, но я бы сказал, что для Клаудиньо сейчас намного ближе Густаво Мантуан. Они даже отпуск вместе проводили. Понятно, что Малком — это потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошёл на финансовое повышение», — приводит слова Оливейры «Спорт-экспресс».

Клаудиньо в этом сезоне провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и сделал четыре результативных передачи.

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