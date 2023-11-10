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Россиянин Морозов может покинуть иерусалимский «Бейтар» из-за конфликта в Израиле

Россиянин Морозов может покинуть иерусалимский «Бейтар» из-за конфликта в Израиле
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Защитник иерусалимского «Бейтара» Григорий Морозов сообщил, что сейчас находится в стадии переговоров с руководством клуба о том, возвращаться ли ему в команду. Футболист не стал исключать возможного ухода из клуба из-за вооружённого конфликта в Израиле.

«Было решение вернуться к тренировкам с 8-го числа. Я пока не нахожусь в Израиле. Чтобы туда вернуться, мне нужно ещё некоторое время для принятия взвешенного решения.

Пока оцениваю решение, которое будет для меня благоприятным. Нахожусь в раздумьях. Ситуация серьёзная. Ожидалось, что всё закончится быстро, но в реальности всё затянулось.

Могу ли покинуть команду? Буду думать. Ситуация форс-мажорная. Поэтому есть нюансы, о которых рано говорить. Но я выполняю все свои обязательства. Сейчас веду переговоры с руководством клуба, посмотрим, о чём договоримся», — цитирует Морозова «РБ Спорт».

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