Одни высказываются и получают осуждение, другие – молчат и тоже встречают осуждение. Очередной раскол мира. Следим за происходящим.

Конфликт Израиля и Палестины влияет на футбол: в скандал уже попали Бензема, Мазрауи и АПЛ

Конфликт Израиля и Палестины — одна из главных тем последних дней и недель. Противостояние тянется десятилетиями, но 7 октября 2023 года случилось обострение: палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль из Сектора Газа и прорвалось на территорию страны. В ответ Израиль объявил противнику войну, начав бомбардировки и устроив блокаду Сектору Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Спортивный мир ожидаемо раскололся на сторонников одной из двух сторон, из-за чего в различных командах и целых лигах один за другим вспыхивают скандалы.

Как арабо-израильский конфликт влияет на футбол? В этом материале следим за развитием событий в режиме онлайн. Здесь будут все главные цитаты, посты, решения и конфликты, в одном из которых уже фигурирует действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

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