Конфликт Израиля и Палестины влияет на футбол: в скандал уже попали Бензема, Мазрауи и АПЛ

Конфликт Израиля и Палестины — одна из главных тем последних дней и недель. Противостояние тянется десятилетиями, но 7 октября 2023 года случилось обострение: палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль из Сектора Газа и прорвалось на территорию страны. В ответ Израиль объявил противнику войну, начав бомбардировки и устроив блокаду Сектору Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Спортивный мир ожидаемо раскололся на сторонников одной из двух сторон, из-за чего в различных командах и целых лигах один за другим вспыхивают скандалы.
Как арабо-израильский конфликт влияет на футбол? В этом материале следим за развитием событий в режиме онлайн. Здесь будут все главные цитаты, посты, решения и конфликты, в одном из которых уже фигурирует действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Сразу три английских клуба — «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» — почтят память жертв конфликта в Израиле и секторе Газа.
«В поддержку заявления Премьер-лиги в связи с разворачивающимся кризисом в Израиле и секторе Газа на матче «Манчестер Сити» с «Брайтоном» в субботу, 21 октября, мы отдадим дань уважения всем пострадавшим», – говорится в заявлении «Сити».
«Наши мысли – со всеми, кого затронула гибель невинных людей в Израиле и Газе. Мы подтверждаем, что, как и другие клубы, отдадим дань памяти во время следующего матча женской Суперлиги и Премьер-лиги, который состоится дома с «Эвертоном», – отметили в «Ливерпуле».
«Клуб и наша футбольная семья шокированы и опечалены эскалацией кризиса в Израиле и Газе и решительно осуждают ужасные и жестокие акты насилия против невинных мирных жителей. Мы выражаем искренние соболезнования жертвам, их семьям и пострадавшим. Присоединимся к другим клубам и наденем чёрные повязки и проведём минуту молчания во время следующего матча Премьер-лиги с «Фулхэмом», – сообщили в «Тоттенхэме».
Экс-капитан сборной Израиля осудил чиновников английского футбола
Бывший капитан сборной Израиля Таль Бен-Хаим осудил Футбольную ассоциацию Англии за то, что она не хочет подсвечивать «Уэмбли» в знак солидарности израильтянам. Ранее FA объявила акцию «в память о жертвах событий в Израиле и Палестине» на ближайших матчах сборной Англии.
«Вы обдумываете, стоит ли зажечь арку „Уэмбли“ в знак поддержки зверств, совершенных этими дикарями из числа террористов ХАМАС? Отказываетесь от этого? Прискорбно. После моих 10 лет в Англии, на фоне поддержки (почти) всего мира, включая британское правительство… Сказать, что я разочарован решением FA, — это преуменьшение. Как, чёрт возьми, можно сравнивать Израиль со злобной и варварской террористической группировкой?
Они убивают и насилуют невинных посетителей вечеринок, пытают, обезглавливают и сжигают младенцев, малышей ясельного возраста, взрослых и пенсионеров. Они транслируют это в прямом эфире в социальных сетях и хвастаются этим. Более 1300 погибших и 3000 раненых за один кровавый день, сотни заложников были доставлены в Газу. Вы должны проснуться и осознать, что поддержка Израиля — это поддержка
человечества во всем мире. Сегодня это мы, завтра это можете быть вы", — цитирует Бен-Хаима в соцсети X журналист Sky Sports Роб Харрис.
В Германии недовольны слова защитника «Баварии». Издание Bild отмечает, что Мазрауи должен «дистанцироваться от кровавых дел ХАМАС». Иначе больше не сможет играть в Бундеслиге.
А депутат Бундестага Йоханнес Штайнигер призвал руководство «Баварии» выгнать Мазрауи из клуба ввиду поддержки им Палестины: «Клуб Курта Ландауэра (президент мюнхенской «Баварии», наиболее долго занимавший этот пост, работал в ХХ веке. — Прим. «Чемпионата»), который нацисты называли «еврейским клубом», не может допустить, чтобы всё так и оставалось. Уважаемая «Бавария», пожалуйста, выгоните его немедленно».
Чуть позже Мазрауи объяснил свою позицию по ситуации между Палестиной и Израилем:
«Прежде всего, я хочу сказать, что меня очень огорчает то, что мне приходится объяснять, за что я выступаю. Возникла ситуация, когда гибнут тысячи невинных людей. Моя позиция заключается в том, что я буду работать во имя мира и справедливости. Это означает, что я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия. И я всегда буду настаивать на этом.
Я не понимаю, почему люди думают обо мне обратное и почему меня ассоциируют с разжигателями ненависти. Сегодня речь идёт не о том, что думаю я или что думаете вы, – каждый день в результате этого ужасного конфликта, вышедшего из-под контроля, гибнут невинные люди. Мы все должны открыто выступать против этого. Это просто бесчеловечно. Наконец, я хочу сказать, что у меня никогда не было намерения кого-либо обидеть, намеренно или неосознанно».
Защитник «Баварии» Мазрауи поддержал Палестину и тоже угодил в скандал
Защитник «Баварии» и сборной Марокко Нуссайр Мазрауи поддержал Палестину, опубликовав пост в соцсетях: «Боже, помоги нашим угнетённым братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть исцелит их раны. Мы разделяем вашу боль и поддерживаем вас.
Игроки и тренерский штаб национальной команды Марокко пожертвуют вам все свои бонусы за матчи до Кубка Африки. Наши сердца – со всеми жертвами. Мы обещаем организовать больше гуманитарных инициатив. Марокко объединяет нас».
Экс-голкипер сборной Израиля жёстко ответил Бензема
В ответ бывший вратарь сборной Израиля Дуду Ават возмутился словами Карима. «Ты настоящий сукин сын!», — написал Ават в соцсети Х (ранее Twitter). Причём сделал это на пяти языках.
Почему Бензема оказался в центре скандала?
Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема опубликовал пост, в котором поддержал палестинцев в начавшемся конфликте с Израилем.
«Мы молимся за жителей Газы, которые в очередной раз стали жертвами этой несправедливой бомбардировки, не щадящей ни женщин, ни детей», — написал Бензема в соцсети Х (ранее Twitter).
Это первый спортсмен такого уровня, выступивший в поддержку Палестины. Пост привлёк особенное внимание, поскольку совпал с днями протестов: в городах по всему миру проходили многотысячные акции в поддержку палестинцев.