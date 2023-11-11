Игрок «Факела» Божин оценил качество поля на стадионе в Воронеже

Защитник «Факела» Сергей Божин, гол которого помог воронежцам вырвать ничью в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1), оценил состояние поля на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

«Что касается поля, то, конечно, оно значительно лучше. Наши агрономы сделали всё возможное, и сегодня, думаю, поле было хорошим, спасибо им за это. Качество поля сильно зависит от погоды, поэтому неизвестно, что будет дальше», — приводит слова Божина ТАСС.

Напомним, сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Факел» сыграл с ЦСКА. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. В составе московского клуба на 10-й минуте отличился Виктор Давила. Хозяева в компенсированное время усилиями Сергея Божина восстановили равновесие на табло.

ЦСКА после 15 сыгранных матчей РПЛ располагается на четвёртой строчке с 26 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками.