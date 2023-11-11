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В «Факеле» сообщили, когда Кудряшов сможет вернуться к тренировкам в общей группе

В «Факеле» сообщили, когда Кудряшов сможет вернуться к тренировкам в общей группе
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, когда защитник команды Фёдор Кудряшов сможет вернуться к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в предыдущем, 14-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Кудряшов, думаю, через две недели уже будет готов приступить к тренировкам в общей группе», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на 55‑й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Ахматом» Кудряшов в ходе борьбы за мяч столкнулся с соперником и получил травму головы. Футболисту оказали помощь, после чего он в сопровождении персонала покинул поле и был заменён. Позже у Фёдора диагностировали перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трёх недель.

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