В «Факеле» сообщили, когда Кудряшов сможет вернуться к тренировкам в общей группе

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, когда защитник команды Фёдор Кудряшов сможет вернуться к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в предыдущем, 14-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Кудряшов, думаю, через две недели уже будет готов приступить к тренировкам в общей группе», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на 55‑й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Ахматом» Кудряшов в ходе борьбы за мяч столкнулся с соперником и получил травму головы. Футболисту оказали помощь, после чего он в сопровождении персонала покинул поле и был заменён. Позже у Фёдора диагностировали перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трёх недель.