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Андрей Мостовой ответил, за счёт чего «Зенит» сравнял счёт в матче с «Краснодаром»

Андрей Мостовой ответил, за счёт чего «Зенит» сравнял счёт в матче с «Краснодаром»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:1) ответил, за счёт чего команда сравняла счёт.

«Тут такая ситуация, что мы проигрывали и нас выпустили сразу двоих с Изидором. Тут особой задачи не было. Можно было даже не говорить — нужно было идти в атаку, рисковать. Хорошо сегодня сложилось. Думаю, ключевое, что мы поменяли схему — более атакующая, не в пять, а в четыре защитника. Это тоже помогло нам», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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