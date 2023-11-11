Андрей Мостовой: если бы «Зенит» проиграл «Краснодару», ничего бы не изменилось

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Если бы мы проиграли, ничего бы не изменилось, потому что у нас огромный опыт. Но если бы мы победили, то были бы намного сильнее психологически «Краснодара», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.