ЖФК «Готэм» стал чемпионом Национальной женской футбольной лиги

Накануне завершился финальный матч Национальной женской футбольной лиги (NWSL), в котором встречались ЖФК «Готэм» и ЖФК «ОЛ Реин». Игра проходила в Сан-Диего, Калифорния. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу ЖФК «Готэм», благодаря чему эта команда смогла стать чемпионом NWSL.

Фото: Социальные сети ЖФК «Готэм»

В середине первого тайма, на 25-й минуте, счёт в матче открыла нападающая «Готэма» Линн Уильямс с передачи Мидж Пэрс. Затем, на 29-й минуте, футболистка «ОЛ Реин» Бетани Балсер точным ударом сравняла счёт в матче. На 45+2-й минуте второй мяч «Готэма» в этом противостоянии головой забила Эстер Гонсалес, а результативной передачей вновь отметилась Мидж Пэрс, которая по итогу матча была признана лучшим игроком встречи.

Напомним, на третьей минуте этой игры травму получила известная американская футболистка Меган Рапино.