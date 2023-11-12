Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЖФК «Готэм» стал чемпионом Национальной женской футбольной лиги

ЖФК «Готэм» стал чемпионом Национальной женской футбольной лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне завершился финальный матч Национальной женской футбольной лиги (NWSL), в котором встречались ЖФК «Готэм» и ЖФК «ОЛ Реин». Игра проходила в Сан-Диего, Калифорния. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу ЖФК «Готэм», благодаря чему эта команда смогла стать чемпионом NWSL.

Фото: Социальные сети ЖФК «Готэм»

В середине первого тайма, на 25-й минуте, счёт в матче открыла нападающая «Готэма» Линн Уильямс с передачи Мидж Пэрс. Затем, на 29-й минуте, футболистка «ОЛ Реин» Бетани Балсер точным ударом сравняла счёт в матче. На 45+2-й минуте второй мяч «Готэма» в этом противостоянии головой забила Эстер Гонсалес, а результативной передачей вновь отметилась Мидж Пэрс, которая по итогу матча была признана лучшим игроком встречи.

Напомним, на третьей минуте этой игры травму получила известная американская футболистка Меган Рапино.

Материалы по теме
Футболистка Меган Рапино получила травму в последнем матче в своей карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android