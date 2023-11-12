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Футболистка Меган Рапино получила травму в последнем матче в своей карьере

Футболистка Меган Рапино получила травму в последнем матче в своей карьере
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38-летняя футболистка Меган Рапино получила травму на третьей минуте финального матча Национальной женской футбольной лиги (NWSL), который являлся для неё последним в карьере. Об этом информирует The Guardian.

Рапино получила повреждение в начале матча, в котором её команда (OL Reign) из Сиэтла играла с «Готэмом» из Нью-Джерси. Меган пыталась оказать давление на футболистку соперника, однако почувствовала сильный щелчок в ноге и упала на газон. После этого эпизода к Рапино подбежали партнёры по команде и тренерский штаб для того, чтобы оказать футболистке первую помощь. В этот момент Рапино стала громко смеяться.

После матча американка сказала, что она не так представляла свою последнюю игру и что эта ситуация похожа на «чёрный юмор».

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