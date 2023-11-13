Родригао: нынешний «Зенит» точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов

Защитник «Зенита» Родригао заявил, что сине-бело-голубые доходили бы до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, если бы принимали участие в розыгрыше турнира.

«Конечно, «Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны. «Зенит» боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

Зимой 2022 года совместным решением УЕФА и ФИФА сборные России и все российские команды были отстранены от международных турниров. В сезоне-2021/2022 «Зенит» не вышел из группы H Лиги чемпионов, заняв третье место и пропустив вперёд себя «Челси» и «Ювентус». В сезоне-2020/2021 сине-бело-голубые заняли четвёртое место в группе F.