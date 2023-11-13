Игрок «Урала» Газинский приглашён на заседание КДК РФС за агрессивное поведение в матче

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил полузащитник «Урала» Юрий Газинский приглашён на заседание КДК РФС по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:3).

«В матче «Крылья Советов» — «Урал» рассмотрим выход Гончаренко за пределы технической зоны, удаление футболиста Газинского за агрессивное поведение. Газинский приглашён на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Урал» — предупреждение четырёх футболистов, удаление одного и предупреждение официального лица клуба», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, встреча прошла в рамках 15-го тура РПЛ и завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 3:1. В компенсированное время второго тайма Газинскому не понравилось, что нападающий самарцев Роман Ежов долго сидел на газоне. Юрий подошёл и потолкался, а затем заехал сопернику рукой по лицу.