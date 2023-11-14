Деку: безусловно, «Барселона» рассчитывает на Феликса и Канселу в следующем сезоне

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о намерениях каталонского клуба сохранить вингера Жоау Феликса и защитника Жоау Канселу в команде, которые в нынешнем сезоне выступают за сине-гранатовых на правах аренды.

«Сейчас идёт ноябрь, поэтому пока что рано об этом говорить. Но мы уже думаем в этом направлении. Мы видим, как складывается их сезон. Нет никаких сомнений в том, что мы рассчитываем на них в следующем сезоне, потому что они подходят стилю игры команды. Мы довольны их выступлениями.

Каким образом мы сможем их подписать? Оставим это обсуждение на потом», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Напомним, права на Феликса принадлежат мадридскому «Атлетико», а Канселу является игроком «Манчестер Сити».

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