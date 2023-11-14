Спортдир «Барселоны» Деку прокомментировал конфликт Левандовского с Ямалом

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию во время минувшего матча каталонского клуба с «Алавесом» (2:1) в Ла Лиге, в ходе которой нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски накричал на одноклубника Ламина Ямала и не дал ему «пять».

«Я абсолютно уверен, что у Левандовского нет никаких проблем с Ламином Ямалом. Роберт первый, кто встаёт на его защиту», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее польский футболист заявил, что у него нет конфликта с Ямалом, а произошедшее в матче с «Алавесом» является «случайностью».

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

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