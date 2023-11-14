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Матч отбора Евро-2024 Болгария – Венгрия стал под угрозой срыва из-за протестов фанатов

Матч отбора Евро-2024 Болгария – Венгрия стал под угрозой срыва из-за протестов фанатов
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Отборочный матч 9-го тура групповой стадии Чемпионата Европы 2024 Болгария – Венгрия стал под угрозой срыва из-за протестов фанатов, сообщает Sport.bg.

По информации источника, причиной протестов болгарских болельщиков являются неудовлетворительные результаты сборной Болгарии в последних матчах.

Болгарский футбольный союз в целях безопасности обратился в УЕФА с просьбой о переносе игры из Софии в Пловдив, а также о разрешении провести встречу при пустых трибунах. Матч должен пройти 16 ноября, начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Сборная Болгарии после шести проведённых отборочных матчей Евро-2024 располагается на последнем, пятом месте с двумя очками. Лидером группы G является сборная Венгрии, которая в своём активе имеет 14 очков.

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