Сборная Венгрии вырвала ничью у Литвы и почти обеспечила выход на групповой этап Евро-2024

Завершился матч 8-го тура группы G отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 между сборными Литвы и Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Дарюс и Гиренас» в Каунасе. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Юджином Джая из Албании. Команды сыграли вничью — 2:2.

Первый мяч был забит на 20-й минуте, когда полузащитник Фёдор Черных открыл счёт с передачи Эдвинаса Гирдвайниса. На 36-й минуте защитник Пиюс Ширвис увеличил преимущество своей команды. Ему ассистировал 19-летний Гвидас Гинейтис. В середине второго тайма венгры сумели отыграть один мяч благодаря голу Доминика Собослаи, реализовавшего пенальти. На 82-й минуте нападающий Венгрии Барнабаш Варга сравнял счёт с передачи Собослаи.

Венгры почти обеспечили себе выход в групповой этап Евро-2024. Команда набрала 14 очков в шести играх. Литва уже точно не пройдёт в следующий этап турнира через этот отбор.