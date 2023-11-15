Кевин-Принс Боатенг: Балотелли мог выиграть три «Золотых мяча», он был феноменом

Экс-хавбек «Милана» Кевин-Принс Боатенг высказался о своём бывшем партнёре по команде — нападающем Марио Балотелли.

«Обожаю Балотелли и считаю, что он мог бы выиграть три «Золотых мяча». Просто ему был необходим человек вроде меня, способный направить на нужный путь.

Кому отдам предпочтение, если выбирать между Балотелли и Леау? Рафа очень силён, но Марио был на другом уровне. Он был феноменом и показал всему миру, на что способен. Я играл с ним и видел на тренировках, что он может делать, когда настроен серьёзно.

Не каждый футболист может играть на топ-уровне на протяжении многих лет. Балотелли для меня был топ-игроком, одним из пяти лучших нападающих мира. Единственным, кто по навыкам приблизился к Ибрагимовичу, был Марио», – приводит слова Боатенга Calciomercato.

На данный момент Балотелли выступает за «Адана Демирспор». Контракт нападающего с турецким клубом действует до конца июня этого года.