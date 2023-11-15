Андрей Мостовой: есть интерес играть с топ-сборными. Но Россия сдвинулась, хотя бы так

Футболист сборной России Андрей Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Кубы. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Хорошо, что мы сдвинулись — играем дома. Есть интерес играть с топ-сборными. Но сборная нужная. Хотя бы так.

Атмосфера всегда потрясающая. Сашу Головина не видел года два, два с половиной. Не вызывался из-за травмы», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Андрей Мостовой в этом году не участвовал в товарищеских матчах национальной команды. В 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).