Вице-капитан сборной Кубы: у команды России всегда был громадный потенциал

Игрок австрийского клуба «Дорнбирн», защитник и вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес поделился познаниями о сборной России.

«У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. У клубов были прекрасные игры и отличные выступления в еврокубках. Это страна с футбольными традициями и очень сильной лигой. Я не в курсе последних новостей российской сборной, но знаю некоторых игроков», — рассказал Фернандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

20 ноября состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы. Матч начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «Волгоград-Арене».

В октябре этого года команда Валерия Карпина провела две товарищеские игры — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).