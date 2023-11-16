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Сперцян — первая альтернатива Берарди для «Ювентуса». «Краснодар» может получить € 15 млн

Сперцян — первая альтернатива Берарди для «Ювентуса». «Краснодар» может получить € 15 млн
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой на случай, если не удастся подписать Доменико Берарди из «Сассуоло» в зимнее трансферное окно, информирует Sky Sport.

Согласно сведениям источника, Сперцян может обойтись «Ювентусу» в € 15 млн, что устраивает туринцев. Наставник «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри высоко оценивает универсализм и тактическую гибкость Сперцяна.

23-летний Сперцян — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду универсальный полузащитник начал играть в 2020 году. В нынешнем сезоне Эдуард провёл 14 игр за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Отметим, что в прошлой кампании Сперцян набрал 21 очко по системе «гол+пас» (10 голов и 11 результативных передач).

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