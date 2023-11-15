Колыванов: Сперцян сейчас стоит € 30–50 млн

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о том, кто из игроков хорошо проявил себя в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Не хотел бы кого-то выделять. Да, неплохо выглядит Файзуллаев. Но ЦСКА просто так бы не покупал Аббоса. Клуб знал о его скоростных качествах, он же ещё и техничный игрок. Также Сперцян себя хорошо показывает. Но он поддерживает свой уровень ещё с прошлого сезона.

У него потенциал большой, ему нужно не опускать руки и продолжать работать с таким же воодушевлением. Возможно, зимой будут предложения из хороших чемпионатов по Эдуарду. Но надо смотреть, куда переходить. Думаю, что самому Сперцяну будет неинтересно переходить в середняк, который проигрывает. Нужно идти в команду победителей, чтобы в Лигу чемпионов попасть.

За сколько «Краснодару» можно продавать Сперцяна? Думаю, он сейчас стоит около € 30–50 млн. Но цену можно сказать и 100, а продать за 50, или назвать 50, а отдать за 25», – приводит слова Колыванова Metaratings.ru.