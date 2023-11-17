Месси схватил за горло защитника сборной Уругвая во время матча отбора ЧМ-2026

В эти минуты в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» проходит отборочный матч чемпионата мира по футболу-2026, в котором национальная команда Аргентины принимает сборную Уругвая.

На момент написания новости проходит 76-я минута. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. По ходу встречи между игроками сборной Аргентины и Уругвая случилась стычка, в которой активное участие принимал аргентинский нападающий Лионель Месси. Он сперва толкнул, а потом схватил за горло уругвайского защитника Матиаса Оливеру.

Сборная Аргентины единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив 12 очков. Команда выиграла четыре матча из четырёх. Сборная Уругвая, в свою очередь, занимает третье место, набрав семь очков.