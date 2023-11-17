Мбаппе: продлю ли я контракт с «ПСЖ»? Приезжайте на базу клуба, и я вам отвечу

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, участвуя в пресс-конференции перед грядущими матчами французской национальной команды в квалификации к Евро-2024, отказался отвечать на вопрос журналистов о том, продлит ли он свой контракт с парижским клубом.

«Эти новости не касаются сборной Франции. Если вы хотите задать этот вопрос, то вам нужно приехать на базу «ПСЖ», и там я отвечу на него. Страна превыше всего. Это не то, что оказывает давление на меня. Я не думаю об этом на поле. Когда я нахожусь внутри игры, я не вникаю в то, что происходит вне её», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что парижский клуб не намерен предлагать французскому нападающему новое трудовое соглашение.