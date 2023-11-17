Мбаппе: в ночь финала ЧМ-2022 я понял, что проиграл не только его, но и «Золотой мяч»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил, почему форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси должен был выиграть «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

«Месси должен был получить «Золотой мяч», ведь он выиграл чемпионат мира, и он один из величайших в истории, если не величайший, как по мне.

Холанд провёл отличный сезон. Я тоже. Но по сравнению с победой на чемпионате мира это не имеет значения. В ночь на 18 декабря я понял, что проиграл не только чемпионат мира, но и «Золотой мяч». Лео заслужил его», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, по итогам голосования на «Золотой мяч» французский нападающий занял третье место, а Холанд — второе. Эта награда стала восьмой для Месси в карьере.