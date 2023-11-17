«Когда играет гимн России, идут мурашки по коже». Игрок молодёжки Рожков — о сборной

18-летний защитник молодёжной сборной России и казанского «Рубина» Илья Рожков рассказал, какие эмоции он испытывает во время выступлений за национальную команду.

«Вызов в сборную России — это определённый шанс доказать себе и другим, что я лучше, чем другие игроки. Когда играешь за свою страну, это совсем другие чувства, чем когда играешь за клуб. На тебе лежит ответственность за страну. Играет гимн, и это колоссальные эмоции, идут мурашки по коже. Присутствовало волнение, а когда прозвучал свисток, ты находишься в каком‑то пространстве. Ты не слышишь, как болельщики кричат, ты полностью отстранён от всего», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».

Напомним, последний матч молодёжная сборная России до 21 года провела в среду, 15 ноября, сыграв с национальной командой Беларуси до 21 года. Россия одержала победу в этом матче со счётом 3:1, а Илья Рожков вышел на поле на 62-й минуте, отыграв 28 минут.