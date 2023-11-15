Российская молодёжка отомстила белорусам! Форвард «Краснодара» устроил феерию. Видео

Молодёжная сборная России провела контрольный матч с белорусскими сверстниками. Игра прошла на стадионе «Центральный» в Гомеле.

Летом 2023 года российская команда потерпела болезненное поражение, а её обидчиком стала белорусская сборная. Команда Ивана Шабарова проиграла с унизительным счётом 1:5. Да, матч был контрольным, но неприятный осадок остался. Надо сказать, что с того момента состав российской молодёжки претерпел серьёзные изменения. Из тех, кто тогда выходил в основе, на этот раз появился только Даниил Зорин.

Кстати, этого 19-летнего полузащитника очень хорошо знают в Беларуси. Почему? Дело в том, что игрок «Спартака» проводит нынешний сезон на правах аренды в минском «Динамо». И получается у него очень здорово. В девяти матчах за клуб Даниил набил классную статистику — шесть голов плюс две результативные передачи. А болельщики признали Зорина лучшим игроком минской команды по итогам октября.

Первый тайм прошёл с подавляющим преимуществом нашей молодёжки. Российские футболисты создавали моменты с завидной регулярностью, а оборона соперника выглядела довольно посредственно. Пугала только реализация команды Шабарова — мяч раз за разом летел мимо створа. Зорин пробил мимо дальней штанги после классной передачи пяткой, Александр Кокшаров не попал в пустой угол с линии вратарской, Дмитрий Кучугура запустил мяч со стандарта рядом со стойкой.

Пару раз вратарь белорусской сборной Артём Каратай вступал в игру и отражал опасные удары. Радовало, что опасность исходила от разных российских футболистов. Гола пришлось ждать до последней минуты первого тайма. Игорь Дмитриев выдал такой пас на Кокшарова, что тот просто не мог промахнуться. Нападающий «Краснодара» спокойно переправил мяч в сетку с пары метров, после чего плюхнулся на живот и прокатился по газону в Гомеле.

Права на видео принадлежат РФС.

После перерыва с голами было веселее. Сначала Кокшаров удрал от белорусских защитников и эффектно перекинул вратаря. Этот гол во многом сделал Кучугура, отдавший классную передачу на соотечественника.

Права на видео принадлежат РФС.

Через две минуты ребята поменялись ролями. Кокшаров вывел Кучугуру на ударную позицию, а Дмитрий уложил мяч в дальний угол. Правда, не обошлось без неприятностей. После гола Кучугура ушёл с поля, поскольку получил повреждение.

Права на видео принадлежат РФС.

Во время матча сложилось ощущение, что команды находятся на абсолютно разном уровне. Россияне играли гораздо быстрее, оказывали мощное давление, а соперник, по сути, смотрел футбол. Но в концовке команда Шабарова сама придумала себе проблемы. Илья Кирш потерял равновесие в своей штрафной площади и срубил Родиона Печуру — пенальти. Артём Шуманский спокойно развёл мяч и вратаря по разным углам.

Через пару минут Шуманский пробросил мяч через голкипера Богдана Москвичёва, после чего рухнул на газон. Пенальти? Арбитр не указал на «точку» во второй раз. Многочисленные повторы показали, что нападающий упал по своей вине. Кстати, на игре работала белорусская бригада арбитров во главе с Антоном Лешуком.

В концовке матчи белорусские ребята действовали гораздо активнее, чем до этого. Последние минуты встречи подарили обоюдоострую игру, однако счёт на табло больше не изменился. Российская молодёжка взяла реванш за унизительное поражение, хотя победила менее убедительно, чем соперник.