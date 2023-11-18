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Вратарь «Динамо» Лещук: верю, «Зенит» не станет чемпионом. Всё когда-то заканчивается

Вратарь «Динамо» Лещук: верю, «Зенит» не станет чемпионом. Всё когда-то заканчивается
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о положении команд в турнирной таблице чемпионата России по итогам первого круга.

«Плотность в таблице больше радует, чем удивляет. У большинства команд есть шансы. Если всё так продолжится до конца чемпионата, будет большой интерес, ажиотаж. Наверное, так, как и должно быть в хорошем чемпионате. Когда у тебя чемпион интересен за пять туров до конца… Есть чемпион, а остальные места уже так важны. И интереса смотреть оставшиеся игры не так много.

В данной ситуации всё может быть. Возможно, чемпионат будет до последнего тура интересен. «Зенит» может потерять свой трон? Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Всё может быть. Ведь было уже такое. Всё когда-то заканчивается. Возможно, в этом году увидим другого чемпиона», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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