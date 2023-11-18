Кривцов: прекрасно, что УЕФА начинает допускать наши команды. Это шаг к возвращению

Полузащитник сборной России Никита Кривцов выразил положительное отношение к допуску юношеских сборных России к международным турнирам под эгидой УЕФА.

«УЕФА принял решение допустить сборную России до 17 лет? Прекрасно, что начинают допускать наши команды. Ребята получат только положительные эмоции. Думаю, это какой никакой, но всё же шаг к потенциальному возвращению», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, решение о допуске юношеских сборных было отменено.

Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта — особенно в командных.