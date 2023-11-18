Кривцов: сборная Кубы — хороший соперник для России. Какая разница с кем играть?

Полузащитник сборной России Никита Кривцов высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Кубы. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

«Очень холодно. В такую погоду хочется больше тренироваться, чтобы согреться. Куба — хороший соперник. Будем играть только на победу. Подготовка идёт полным ходом. Только положительные эмоции от сборной. Сейчас получилось приехать, рад находиться здесь. Футболисты Кубы? В данный момент не знаю ни одного футболиста Кубы.

Есть ли сложности с мотивацией? Нет никаких проблем. Команда играет и тренируется. Какая разница, с кем играть? В России всегда приятно играть. Мотивация и так большая, а сейчас ещё больше», — передает слова Кривова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.