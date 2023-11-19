Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуренко: футбол в Европе более динамичный. Если есть предложение, почему не поехать?

Гуренко: футбол в Европе более динамичный. Если есть предложение, почему не поехать?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что футбол в Европе более динамичный.

«Каждый спортсмен ставит максимальные цели, хочет играть в более сильном чемпионате. Футбол в Европе значительно быстрее, более динамичный. Если есть вариант, почему бы не поехать, не попробовать?» — передаёт слова Гуренко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Гуренко перебрался из «Локомотива» в итальянскую «Рому» летом 1999 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5,45 млн. В составе римлян отыграл всего 14 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

Потом поиграл в аренде в испанской «Сарагосе», с которой выиграл Кубок Испании. А затем на постоянной основе перешёл в итальянскую «Парму», с которой также выиграл Кубок страны. Последним европейским клубом для Сергея стала итальянская «Пьяченца», после которой футболист вернулся в «Локомотив».

Материалы по теме
Гуренко считает, что белорусские клубы исключат из еврокубков при вступлении в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android