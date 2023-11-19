Гуренко: футбол в Европе более динамичный. Если есть предложение, почему не поехать?

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что футбол в Европе более динамичный.

«Каждый спортсмен ставит максимальные цели, хочет играть в более сильном чемпионате. Футбол в Европе значительно быстрее, более динамичный. Если есть вариант, почему бы не поехать, не попробовать?» — передаёт слова Гуренко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Гуренко перебрался из «Локомотива» в итальянскую «Рому» летом 1999 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5,45 млн. В составе римлян отыграл всего 14 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

Потом поиграл в аренде в испанской «Сарагосе», с которой выиграл Кубок Испании. А затем на постоянной основе перешёл в итальянскую «Парму», с которой также выиграл Кубок страны. Последним европейским клубом для Сергея стала итальянская «Пьяченца», после которой футболист вернулся в «Локомотив».