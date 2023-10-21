Гуренко считает, что белорусские клубы исключат из еврокубков при вступлении в РПЛ

Бывший футболист Сергей Гуренко высказался о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России.

«Нельзя обобщать все виды спорта. Если белорусские клубы захотят войти в РПЛ, то с вероятностью в 90 процентов их исключат из еврокубков, а сборную — из официальных турниров. Кроме того, на данный момент разве что одна-две команды при большой господдержке смогли бы соответствовать уровню РПЛ по финансированию, уровню футболистов и так далее. С другой стороны, для болельщиков это интересный проект — к нам будут приезжать сильные клубы. Интерес к футболу однозначно повысится. Игроки смогут оставаться здесь, а не уезжать в Россию. Получится некий фарм-клуб сборной Беларуси. Хотя опять же, будет ли в этом смысл, если её исключат из отборочных турниров? Так что есть как минусы, так и плюсы», — приводит слова Гуренко «РИА Новости Спорт».