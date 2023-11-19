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Тренер Кубы Кастильо заявил, что Карпин тренер очень-очень высокого уровня

Тренер Кубы Кастильо заявил, что Карпин тренер очень-очень высокого уровня
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Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо заявил, что наставник сборной России Валерий Карпин тренер очень-очень высокого уровня.

«Карпин тренер очень-очень высокого уровня. Но лично мы не общались», — передаёт слова Параделы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Куба
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