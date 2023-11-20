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Мбаппе рассказал, как на него повлиял статус капитана сборной Франции

Мбаппе рассказал, как на него повлиял статус капитана сборной Франции
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, как на него повлиял статус капитана национальной команды.

«Капитанская повязка вынуждает тебя меняться. Даже если ты этого не хочешь. Ты не подходишь для этой роли, если не меняешься. Говорят, не меняются только идиоты. Когда я не был капитаном, то, конечно, смотрел на игру более индивидуалистично, заботился о статистике.

Теперь, став капитаном, я должен прежде всего думать об остальных. Цель — постараться сделать так, чтобы команда была единой», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, вчера, 18 ноября, сборная Франции разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 14:0 в рамках 9-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Мбаппе оформил хет-трик.

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