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Словения — Казахстан. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Словения — Казахстан: Оразов сразу после перерыва сравнял счёт

Словения — Казахстан: Оразов сразу после перерыва сравнял счёт
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В матче 10-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречаются сборные Словении и Казахстана. Команды играют на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте Беньямин Шешко открыл счёт и вывел вперёд словенцев, реализовав 11-метровый.

На 48-й минуте Рамазан Оразов после передачи Максима Самородова сравнял счёт.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Словения
Окончен
2 : 1
Казахстан
1:0 Шешко – 41'     1:1 Оразов – 48'     2:1 Вербич – 86'    

Напомним, главным тренером сборной Казахстана является россиянин Магомед Адиев. Также за эту команду с первых минут играют игрок «Зенита» Нуралы Алип и защитник «Ахмата» Марат Быстров.

Сборная Словении занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Команда после девяти сыгранных матчей набрала 19 очков. Сборная Казахстана находится на третьей строчке с 18 очками.

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