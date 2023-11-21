Маттеус — о Беллингеме: в «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии», он здесь не лидер

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался по полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«Я немного удивлён тем, сколько голов он забил. Он играет немного иначе. В дортмундской «Боруссии» он был лидером, это большая нагрузка для его юного возраста. Другие команды могли бы сказать: «Если выключить Беллингема, «Дортмунд» был бы готов лишь наполовину».

Но в «Реале», помимо Беллингема, есть ещё семь или восемь игроков схожего с Беллингемом уровня, хотя и в ином плане. Так что, возможно, в «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии», потому что товарищи по команде облегчают задачу», – цитирует Маттеуса Daily Mail.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.