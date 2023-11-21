Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны номинанты на награды ежегодной премии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Так, на звание лучшего футболиста 2023 года претендуют 30 футболистов, среди которых есть Криштиану Роналду, Лионель Месси и другие звёзды.

Претенденты на звание футболиста года по версии Globe Soccer Awards: Николо Барелла, Хулиан Альварес, Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин Де Брёйне, Яссин Боно, Рубен Диаш, Эдерсон, Фил Фоден, Джек Грилиш, Антуан Гризманн, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси, Ким Мин Джэ, Лука Модрич, Мартин Эдегор, Андре Онана, Виктор Осимхен, Родри, Криштиану Роналду, Букайо Сака, Винисиус Жуниор, Бернарду Силва, Мохамед Салах.