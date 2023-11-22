Луценко: Григорян бежит ко мне через всё поле, свистит: «Я тебе челюсть прям тут сломаю»

Бывший нападающий «Динамо», «Торпедо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился воспоминаниями о совместной работе с Александром Григоряном в «СКА-Хабаровск».

«Григорян тренировал меня в «СКА-Хабаровск»? Да. В плане футбола к Григоряну вопросов нет — разбирается, сто процентов. Но вот бытовые ситуации с ним бывали странные. Играем на тренировке в квадрат пять на два. Была какая-то спорная ситуация, говорю Валере Андронику: «Заходи ты!» А он мне: «Нет, ты». Ну, короче, максимально банальный диалог для тренировки. Но Григоряну это не понравилось. Смотрю — бежит ко мне через всё поле, свистит: «Я тебе сейчас челюсть прям тут сломаю! Два раза махну, и ты ляжешь!» Все ребята офигели — а меня переклинило, говорю: «Пойдёмте в раздевалку, там поговорим». Стоял, ждал Григоряна, а он не пришёл. Я собрал вещи и уехал. Так и не понял, для чего это всё было — потом-то мы помирились, и я стабильно играл.

Ещё Григорян заставлял нас танцевать и читать стихи. Завтракали как-то в столовой перед утренней тренировкой. Виталич подходит ко мне с листом, а там — «Кони» Высоцкого. Пришлось вставать на стул и читать с выражением, хрипотцу передавать. Методы у Григоряна были необычные, но я быстро вкатился — забивал, отдавал, зарабатывал пенальти. В Хабаровске я начал подниматься со дна, тащил команду», — приводит слова Луценко Sport24.