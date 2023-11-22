Акинфеев: я сентиментальный человек. Считаю, для мужика нормально плакать

37-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, какие моменты в жизни способны заставить его заплакать.

«Я сентиментальный человек по жизни. Выражаю свои эмоции, говорю то, что думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда — меня это тоже может заставить заплакать.

Считаю, это нормальное проявление своих эмоций, а не показуха какая-то. Считаю, что для мужика нормально плакать», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры (с 2003 года). В составе армейцев вратарь выигрывал Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005. 37-летний футболист шесть раз выигрывал РПЛ, а также по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок России.