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Акинфеев: я сентиментальный человек. Считаю, для мужика нормально плакать

Акинфеев: я сентиментальный человек. Считаю, для мужика нормально плакать
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37-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, какие моменты в жизни способны заставить его заплакать.

«Я сентиментальный человек по жизни. Выражаю свои эмоции, говорю то, что думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда — меня это тоже может заставить заплакать.

Считаю, это нормальное проявление своих эмоций, а не показуха какая-то. Считаю, что для мужика нормально плакать», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры (с 2003 года). В составе армейцев вратарь выигрывал Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005. 37-летний футболист шесть раз выигрывал РПЛ, а также по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок России.

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