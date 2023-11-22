Нападающий сборной Израиля Тургеман отказался переходить в ЦСКА

Нападающий «Маккаби» Тель-Авив и сборной Израиля Дор Тургеман отказался переходить в московский ЦСКА, сообщает porte.pt.

По данным источника, кроме армейцев, 20-летним футболистом интересуются французский «Реймс» и португальская «Бенфика». «Маккаби» Тель-Авив уже провёл начальные переговоры с французским клубом, и команда рассчитывает получить за игрока € 3-5 млн.

Тургеман является воспитанником «Маккаби» Тель-Авив, однако один раз отправлялся в аренду в «Бейтар» Тель-Авив. С лета 2022 года Дор наигрывается в основе и в этом сезоне сыграл за команду 11 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами, проведя на поле всего 196 минут.

Кроме того, с сентября 2023 года начал вызываться в сборную Израиля. 20-летний нападающий сыграл за национальную команду пять отборочных матчей на Евро-2024, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость израильтянина составляет € 300 тыс.