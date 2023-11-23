Деку — о загруженности календаря: когда у игроков будет отпуск?

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о выплатах компенсации от ФИФА каталанскому клубу за травму Гави и о загруженности календаря.

«ФИФА выплачивает компенсацию, начиная с 28-го дня травмы, которую футболист получил за свою сборную, что неправильно, потому что травмы обычно длятся три недели. Она не покрывает первые 28 дней, которые нам даёт ФИФА, а также не покрывает зарплату игроков, которые находятся в отпуске на семь или восемь месяцев. ФИФА организует чемпионат мира и клубный чемпионат мира с большим количеством матчей.

Чемпионат Европы заканчивается 14 июля, а Лига чемпионов начнется, более или менее, 6 августа. Когда у игроков будет отпуск? Клубы обязаны проводить туры, чтобы выплачивать зарплату игрокам, а игроки в таком состоянии, в каком они есть. Если бы я был футболистом сегодня, я бы очень беспокоился о своём будущем», — приводит слова Деку AS.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче квалификации чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1). Теперь каталонцы получат от ФИФА от € 3 млн до € 4,3 млн в качестве компенсации.