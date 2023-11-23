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«Локомотив» — лучший клуб РПЛ по количеству минут, сыгранных воспитанниками

«Локомотив» — лучший клуб РПЛ по количеству минут, сыгранных воспитанниками
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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг европейских клубов по количеству сыгранного времени воспитанниками в сезоне-2023/2024.

Так, лидером Российской Премьер-Лиги по количеству минут, сыгранных воспитанниками, стал московский «Локомотив». За 15 туров РПЛ на поле вышло 10 выпускников академии железнодорожников. Всего они провели 42,2% игрового времени.

На втором месте располагается московское «Динамо» — 38,3% времени сыграли 11 воспитанников. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (33,8% игрового времени, 7 воспитанников). На четвёртом и пятом месте — московские «Спартак» и ЦСКА соответственно. Шестая строчка у «Ростова». Действующий чемпион — «Зенит» — расположился на седьмом месте.

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