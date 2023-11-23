Экс-игрок «Спартака» Шитов: «Крылья Советов» — идеальная команда для молодого футболиста

Нападающий «Крыльев Советов», а также бывший игрок «Спартака» Владислав Шитов рассказал о причинах ухода из стана красно-белых.

«Понимал, что в «Спартаке» у меня не будет игрового времени? Я поговорил с главным тренером и игроками «Крыльев Советов», и мы приняли совместное решение, что стоит остаться и продолжать играть в Самаре, потому что это идеальная команда для молодого игрока», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее Шитов в период с 2020 по 2022 год выступал за московский «Спартак», за который сыграл лишь в двух матчах.