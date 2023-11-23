Игрок «Крыльев Советов» Шитов: понимание футбола у Карпина и Осинькина различается

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал об вызове во второй состав сборной России в сентябре.

«Я получил очень хороший опыт в сборной России: и в тренировочном процессе, и в игре, потому что понимание игры у тренера в сборной и в клубе сильно отличаются. Различия и в тактике с прессингом.

У нас даже были теории. Валерий Георгиевич присутствовал во время тренировок и полностью руководил процессом. Но мы мало лично контактировали, чтобы сделать какие-то выводы о нём. Во время тренировок очень интересно слушать, что Карпин говорит — это помогает в игре», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу.