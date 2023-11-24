Агент Холанда прокомментировала слухи о переходе футболиста в «Реал»

Рафаэла Пимента, являющаяся агентом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, прокомментировала слухи о возможном переходе футболиста в мадридский «Реал».

«Подпишет ли Эрлинг контракт с мадридским «Реалом»? Вы должны спросить об этом у самого «Реала», а не у меня», — приводит слова Пименты Mundo Deportivo.

Напомним, Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне в составе «горожан» норвежский нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Холанда рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.