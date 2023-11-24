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Женский ЦСКА в третий раз подряд занял второе место в чемпионате России

Женский ЦСКА в третий раз подряд занял второе место в чемпионате России
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Завершился матч 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, ЦСКА занял второе место в третий раз подряд.

В сезоне-2021 чемпионом страны был московский «Локомотив», а в прошлом сезоне победу в Суперлиге впервые одержал «Зенит». ЦСКА является двукратным чемпионом России (2019, 2020).

На 63-й минуте отличилась нападающая «Зенита» Ана Диаш. Через три минуты полузащитница Алёна Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова отыграла один мяч ЦСКА.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России 2023 года. Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. ЦСКА остался на второй строчке, заработав 38 очков.

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