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ЦСКА — «Зенит», женский футбол, 5-й тур заключительного этапа: прямая онлайн-трансляция, где смотреть, видео

«Золотой» матч в последнем туре Суперлиги! ЦСКА нужно побеждать «Зенит»! LIVE
Ульяна Лукьянченко
«Золотой» матч в последнем туре Суперлиги! LIVE
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Кто станет чемпионом? Следите вместе с нами!

Пятница (24 ноября) будет жаркой! И это несмотря на снег и минусовую погоду в Московской области. Всё потому, что в Химках сегодня будут разыгрывать золотые медали женской Суперлиги! В 5-м туре заключительного этапа турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом».

Давно в нашем футболе не было «золотых» матчей. И наконец-то это случится. Интрига здесь понятна, а что нужно обеим командам для чемпионства? Перед очной встречей у клубов одинаковое количество очков (по 38), но футболистки из Санкт-Петербурга опережают москвичек по дополнительным показателям. Так что гостям в Химках достаточно сыграть вничью, а вот ЦСКА нужно побеждать.

Предлагаем вам следить за матчем вместе с «Чемпионатом» – с помощью нашей онлайн трансляции. Подключайтесь к развязке сезона!

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 5-й тур
24 ноября 2023, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Не начался
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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