«Золотой» матч в последнем туре Суперлиги! ЦСКА нужно побеждать «Зенит»! LIVE

Кто станет чемпионом? Следите вместе с нами!

Пятница (24 ноября) будет жаркой! И это несмотря на снег и минусовую погоду в Московской области. Всё потому, что в Химках сегодня будут разыгрывать золотые медали женской Суперлиги! В 5-м туре заключительного этапа турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом».

Давно в нашем футболе не было «золотых» матчей. И наконец-то это случится. Интрига здесь понятна, а что нужно обеим командам для чемпионства? Перед очной встречей у клубов одинаковое количество очков (по 38), но футболистки из Санкт-Петербурга опережают москвичек по дополнительным показателям. Так что гостям в Химках достаточно сыграть вничью, а вот ЦСКА нужно побеждать.

Предлагаем вам следить за матчем вместе с «Чемпионатом» – с помощью нашей онлайн трансляции. Подключайтесь к развязке сезона!

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