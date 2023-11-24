Джуд Беллингем может подписать многомиллионный рекламный контракт с Louis Vuitton

Французский дом моды Louis Vuitton хочет предложить английскому полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему многомиллионный рекламный контракт. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее Louis Vuitton сотрудничал только с такими футбольными суперзвёздами, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Пеле, Диего Марадона и Зинедин Зидан.

Беллингем проявляет большой интерес к моде. На церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоялась 30 октября, футболист пришёл в костюме Louis Vuitton с брюками клёш.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в последнее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. В текущем сезоне футболист провёл 14 матчей во всех официальных турнирах, отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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