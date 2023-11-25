Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити».

«Многое может произойти. Можем ли мы сыграть плохо и проиграть? Можем. Можем ли мы сыграть плохо и победить? Я бы сказал, что это маловероятно. С «Манчестер Сити» это практически невозможно.

Мы можем провести очень хороший матч и не выиграть – это возможно. А можем сыграть здорово и не победить. Сейчас этой команде уже не нужно проходить проверку, единственное направление, по которому мы движемся, – это вверх, это очевидно», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» сегодня, 25 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск.