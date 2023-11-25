Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити».

«Многое может произойти. Можем ли мы сыграть плохо и проиграть? Можем. Можем ли мы сыграть плохо и победить? Я бы сказал, что это маловероятно. С «Манчестер Сити» это практически невозможно.

Мы можем провести очень хороший матч и не выиграть – это возможно. А можем сыграть здорово и не победить. Сейчас этой команде уже не нужно проходить проверку, единственное направление, по которому мы движемся, – это вверх, это очевидно», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» сегодня, 25 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск.

Материалы по теме
Гвардиола ответил, почему «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android